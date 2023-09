POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 01.09.2023 - 02.09.2023, 09:00 Uhr

Peine (ots) - Täter drangen erneut in eine Grundschule ein. Ilsede, Ölsburg, Fröbelstraße, 30.08.2023, 16:00 Uhr-31.08.2023, 07:00 Uhr. Erneut kam es zu einem Einbruch in die Grundschule in Ölsburg. Die unbekannte Täterschaft hatte eine zum Lehrerzimmer gehörende Scheibe beschädigt und sich dadurch den Zutritt in den Raum ermöglichen können. Das Lehrerzimmer ...

