Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.09.2023.

Peine (ots)

Täter drangen erneut in eine Grundschule ein.

Ilsede, Ölsburg, Fröbelstraße, 30.08.2023, 16:00 Uhr-31.08.2023, 07:00 Uhr.

Erneut kam es zu einem Einbruch in die Grundschule in Ölsburg. Die unbekannte Täterschaft hatte eine zum Lehrerzimmer gehörende Scheibe beschädigt und sich dadurch den Zutritt in den Raum ermöglichen können. Das Lehrerzimmer wurde nach Wertsachen durchsucht. Offensichtlich haben die Täter keine Beute machen können. Sie haben jedoch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172 370 75-0 entgegen.

