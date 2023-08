POL-PDNR: Feuermeldung Burg

Linz am Rhein (ots) - Am Montagmittag befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Roßbach die Asbacher Straße in Fahrtrichtung St.-Katharinen und stieß in Höhe des Meusch-Centers gegen einen parkenden Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

