Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.09.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter,

38228 Salzgitter-Lichtenberg, Burgbergstraße, Samstag, 02.09.2023, ca. 00:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei den Fahrer eines sog. E-Scooters in der Burgbergstraße in Salzgitter-Lichtenberg. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 16-jährige Jugendliche aus Salzgitter unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,96 Promille. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wurde in die Obhut seines volljährigen Bruders übergeben. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

