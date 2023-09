Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel: Diebstahl zweier E-Bikes Freitag, 01.09.2023, zwischen 12:15 Uhr und 14:15 Uhr

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, zwischen 12:15 Uhr und 14:15 Uhr, ein E-Bike, welches gesichert in der Mühlenstraße abgestellt war. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues E-Bike der Marke Kalkhoff, im Wert von circa 2800 Euro. Besonderheit sei eine große, weiße Klingel am Fahrradlenker.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Freitagnachmittag, zwischen 14:55 Uhr und 18:05 Uhr, in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel. Ein E-Bike, welches sich ungesi-chert auf einem Hinterhof eines Geschäftes befand, wurde durch einen bislang unbe-kannten Täter entwendet. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein blaues E-Bike der Marke Winora, Sinus Ir8f, im Wert von circa 2500 Euro. Besonderheiten seien ein erhöhter Fahrradlenker, Fahrradkorb (Contec) hinten sowie ein Aufkleber/Aufschrift "von HENZE".

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib der E-Bikes nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell