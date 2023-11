Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

Erkelenz (ots)

Zwischen 17.50 Uhr und 21.30 Uhr stahlen Diebe am Samstag (11. November) am Johannismarkt einen E-Scooter, der am Seiteneingang einer Kirche abgestellt war.

