Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Kleinkrafträdern

Erkelenz-Kückhoven/Wegberg-Beeckerheide (ots)

An der Straße In Kückhoven stahlen unbekannte Personen zwischen Sonntagabend (12. November), 23 Uhr, und Montagmittag (13. November), 12 Uhr, ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Auf dem Farnweg in Beeckerheide verschwand ein gelbes Kleinkraftrad der Marke Piaggio. Der Tatzeitraum lag dort zwischen dem 11. November (Samstag), 8 Uhr, und dem 13. November (Montag), 17.30 Uhr.

