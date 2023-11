POL-HS: Mann tätigt drei Überweisungen nach Betrug über Messenger Dienst

Gangelt (ots) - Am vergangenen Donnerstag (9. November) verschafften sich drei unbekannte Personen um kurz nach 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem an der Elisabeth-von-Cleef-Straße gelegenen Firmengelände. Von dort aus drangen sie, ebenfalls gewaltsam, in das Firmengebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nicht entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

