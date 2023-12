POL-HA: Heranwachsender randaliert vor Kiosk und leistet bei der Kontrolle Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Dienstag, 12.12.2023, missachtete ein 41-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen am Volmeabstieg einen entgegenkommenden Kranwagen eines Abschleppunternehmens. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 48-jährige Kranfahrer blieb unverletzt, während der 41-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

mehr