Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl auf Emst - Unbekannter schlägt Mitarbeiter eines Supermarktes

Hagen--Emst (ots)

Ein bislang unbekannter Ladendieb schlug am Dienstagnachmittag (12.12.2023) einen Mitarbeiter eines Supermarktes auf Emst und flüchtete anschließend. Gegen 15.00 Uhr wurde der 36-Jährige in dem Geschäft in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße auf den Unbekannten aufmerksam. Dieser nahm Ware aus den Regalen und passierte den Kassenbereich, ohne dafür zu bezahlen. Direkt vor dem Geschäft konfrontierte der Mitarbeiter den Ladendieb mit seinen Beobachtungen. Unvermittelt schlug der Unbekannte dem 36-Jährigen mehrfach gezielt mit der Faust in das Gesicht und flüchtete anschließend. Der Angreifer wurde den Polizeibeamten vor Ort als 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 170 cm und 175 cm groß beschrieben. Er war korpulent und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Außerdem trug er einen Dreitagebart und dunkle Kleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt wegen des räuberischen Diebstahls. (sen)

