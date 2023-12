Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher blendet Streifenwagenbesatzung in Wehringhausen mit Laserpointer

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 13-jähriger Jugendlicher blendete am Montagnachmittag (11.12.2023) in Wehringhausen eine Streifenwagenbesatzung mit einem Laserpointer. Die Polizisten fuhren, gegen 17.20 Uhr, mit ihrem Streifenwagen über die Wehringhauser Straße in Richtung Graf-von-Galen-Ring. An der Einmündung zur Schwanenstraße wurden sowohl die Fahrerin als auch ihr Kollege auf dem Beifahrersitz abwechselnd mit einem für einen Laserpointer typischen, grünen Lichtstrahl geblendet. Aufgrund der Dunkelheit konnten die Beamten den Lichtstrahl zu seinem Ausgangspunkt zurückverfolgen und erkannten einen Jugendlichen, der vor einem Mehrfamilienhaus stand. Als dieser bemerkte, dass die Beamten in seine Richtung fuhren, rannte er in das Treppenhaus des Hauses. Dort stellten die Polizisten den 13-Jährigen und fanden den Laserpointer bei ihm. Diesen beschlagnahmten sie. Den Minderjährigen übergaben die Beamten an seinen Erziehungsberechtigten und leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (sen)

