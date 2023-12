Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Hundewelpen in Pappkarton in der Innenstadt ausgesetzt - Wer hat etwas beobachtet?

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Samstag (09.12.2023) auf Sonntag fand ein Fußgänger in einem Gebüsch in der Innenstadt einen Karton, in dem sich fünf offensichtlich frisch geborene Hundewelpen befanden. Der 32-jährige Mann war, gegen 03.00 Uhr, in der Bahnhofstraße unterwegs und nahm Geräusche aus dem Karton wahr. Als er sich dazu entschloss, diesen zu öffnen, fand er fünf frisch geborene Rhodesian Ridgeback-Welpen vor. Bei einer Außentemperatur von knapp über dem Gefrierpunkt nahm der 32-Jährige den Karton an sich und brachte ihn zur nahegelegenen Polizeiwache. Die Beamten alarmierten den Bereitschaftsdienst des Tierheims und übergaben die Welpen kurze Zeit später an eine Mitarbeiterin. Diese brachte die Hunde zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

