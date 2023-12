Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte setzen Altpapiercontainer in Altenhagen in Brand - Zeugen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Sonntagabend (10.12.2023) in Altenhagen einen Altpapiercontainer in Brand. Gegen 21.40 Uhr wurde den Leitstellen der Hagener Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung ausgehend von dem Container auf dem Friedensplatz gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand umgehend. Wegen der Sachbeschädigung durch Feuer hat die Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

