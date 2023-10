Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen vom 29.09. bis 01.10.2023 für das PK Jever

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl eines Motorrads in Schortens - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 28.09.2023, 19 Uhr bis zum 29.09.2023, 16 Uhr, wurde ein auf einem Grundstück in der Arnoldsdorfer Straße in Schortens-Middelsfähr geparktes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Feststellungen getätigt haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461/74490 aufzunehmen.

