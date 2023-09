POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Wilhelmshaven (ots) - Am 28. September 2023, um 19:51 Uhr, erreichte die Polizei Wilhelmshaven ein Notruf, der auf einen mutmaßlichen Raub im Kurpark hinwies. Ein 14-Jähriger war in den Shisha Shop in der Bismarckstraße geflüchtet und gab an, im Kurpark bestohlen worden zu sein. Der Vorfall ereignete sich, als sich das 14-jährige Opfer in der Nähe der Kurmuschel im Kurpark einen bislang unbekannten Freund treffen ...

