POL-WHV: Hund entkommt an Fußgängerampel - Leichtverletzte Insassin in Bus

Am 27.09.2023 ereignete sich gegen 16:30 Uhr an der Fußgängerampel an der Kreuzung Preußener Straße Ecke Posener Straße in Wilhelmshaven ein Vorfall, bei dem eine 4-monate alte Mischlingshündin in Gefahr geriet und eine 67-jährige Insassin eines Linienbusses leicht verletzt wurde.

Nach den vorliegenden Informationen hatte ein 37-jähriger Hundehalter nach der Arbeit seine Hündin von seiner Freundin abgeholt und war mit ihr auf dem Weg nach Hause. Aufgrund von Zeitmangel hatte er jedoch vergessen, die Leine für den Hund mitzunehmen. Als er an besagter Fußgängerampel warten musste, um die Straße in westlicher Richtung zu überqueren, setzte er die Hündin vorübergehend ab.

In einem unglücklichen Moment entschied sich Mischlingshündin dazu, unerwartet loszulaufen und lief auf die Preußener Straße. Ein herannahender Busfahrer reagierte blitzschnell und leitete eine Gefahrenbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Die Hündin wurde dabei nicht verletzt.

Leider erlitt eine 67-jährige Insassin des Busses aufgrund der abrupten Bremsung leichte Verletzungen.

Die Polizei Wilhelmshaven hat gegen den 37-jährigen Hundehalter eine Strafanzeige gefertigt.

