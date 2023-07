Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugin mit Hund

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Breslauer Straße

28.07.2023, 18.00 Uhr - 19.00 Uhr

Die Polizei sucht dringend eine Zeugin, die mit ihrem Hund am Freitagabend im Stadtwald am Laagberg in der Nähe des Schützenhauses an der Breslauerstraße unterwegs war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand traf die Zeugin mit ihrem Hund hier zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf ein Pärchen. Das Pärchen war mit einem grauen Seat Cupra unterwegs.

Möglicherweise kam der Zeugin die Situation ungewöhnlich vor, denn die Zeugin erkundigte sich, ob alles okay sei. Dieses wurde ihr bestätigt und die Zeugin ging ihres Weges.

Die Polizei bittet die Zeugin sich bei den Beamten in der Heßlinger Straße, Telefon 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell