Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche am Wochenende - Arztpraxen und Restaurant betroffen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

28.07.2023, 15.00 Uhr - 29.07.2023, 18.00 Uhr

28.07.2023, 15.00Uhr - 31.07.2023, 07.30 Uhr

29.07.2023, 21.00 Uhr - 30.07.2023, 17.00 Uhr

Die Polizei verzeichnete einen versuchten Einbruch, drei vollendete Einbrüche in Arztpraxen, sowie einen Einbruch in ein Restaurant. Dabei können die Ermittler einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Samstagabend 18.00 Uhr versuchten Unbekannte in eine Arztpraxis in der Porschestraße einzubrechen. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter auf bislang ungeklärte Weise ins Innere des Gebäudekomplexes am Nordkopf. Hier begaben sie sich zur betroffenen Arztpraxis und versuchten mit brachialer Gewalt die Praxistür zu öffnen. Diese hielt den Versuchen jedoch stand und die Unbekannten flüchteten unverrichteter Dinge. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen.

Zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Montagfrüh 07.30 Uhr gelangten die Täter in ein Ärztehaus in der Schillerstraße. Hier schafften die Täter es in zwei Praxen einzudringen, die Räume zu betreten und nach sich lohnender Beute zu durchsuchen. Bei einer dritten Praxis scheiterten sie. Ob und was die Täter entwendeten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Letztes Objekt der Begierde der Einbrecher war ein Restaurant an der Schillerstraße, welches sich, ebenso wie die drei Arztpraxen zuvor, im Bereich der Schillerstraße zwischen der Goethestraße und der Straße Kaufhof befindet. Hier gelangten die Täter zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und Sonntagnachmittag 17.00 Uhr in den Kellerbereich des kombinierten Wohn- und Geschäftshaues. Sie öffnen mit zerstörerischer Kraft die Zugangstür zum Lagerraum des Restaurants und entwenden diverse Flaschen an Alkoholika. Eine Schadensermittlung findet derzeit statt.

Wie im Laufe des Montags bekannt wurde, hat es am Wochenende auch noch eine im Urlaub befindliche Augenarztpraxis in einem Gebäudekomplex nahe dem Hugo-Bork-Platz erwischt. Hier zerstörten die Täter die gläserne Eingangstür und betraten die Praxisräume. Ob und was sie hierbei alles erbeuteten ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Zeugenhinweise an das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell