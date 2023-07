POL-WOB: Fahrradfahrer prallen zusammen - 45-Jähriger mit 1,71 Promille unterwegs

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Triftweg 28.07.2023, 07.55 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagmorgen eine Kellerparzelle in einem Mehrparteienhaus in der Straße Triftweg in Brand. Gegen 07.55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert und waren Minuten später am Einsatzort. Während die Brandbekämpfer den Flammen im Kellerbereich zu Leibe rückten, evakuierte die Polizei das Mehrfamilienhaus und brachte ...

mehr