Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellerabteil gerät in Brand - Mehrparteienhaus evakuiert

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Triftweg

28.07.2023, 07.55 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitagmorgen eine Kellerparzelle in einem Mehrparteienhaus in der Straße Triftweg in Brand.

Gegen 07.55 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert und waren Minuten später am Einsatzort. Während die Brandbekämpfer den Flammen im Kellerbereich zu Leibe rückten, evakuierte die Polizei das Mehrfamilienhaus und brachte seine Bewohner ins Freie.

Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht und Brandschutt wurde aus dem Untergeschoss nach draußen befördert.

Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten sich auf der Polizeiwache am Ludgerihof zu melden. Rufnummer 05351/521-0.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell