Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kindertagesstätte - Täter richten hohen Schaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Ernst-Reuter-Weg 25.07.29023, 17.30 Uhr - 26.07.2023, 13.00 Uhr

Unbekannte sind zwischen Dienstagnachmittag 17.30 Uhr und Mittwochmittag 13.00 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Straße Ernst-Reuter-Weh eingebrochen. Ob und was sie hierbei entwendeten ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit. Durch ihr gewaltsames Vorgehen haben sie schon einmal einen Schaden verursacht, der sich im mittleren vierstelligen Bereich belaufen wird.

Nach derzeit vorliegenden Informationen der Polizei gehen die Beamten davon aus, dass die Täter in der angegebenen Zeit auf das kombinierte Schul- und Kindertagesstättengelände gelangt sind.

Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Notausgangstür und begaben sich durch diese ins Innere des Gebäudes. Eine verschlossene Bürotür wird mit zerstörerischer Kraft angegangen, hält jedoch mehreren Versuchen stand. Auch an einer weiteren Tür scheitern die Täter, beschädigen jedoch auch diese erheblich. Schließlich gelingt es den Unbekannten durch ein mit brachialer Gewalt geöffnetes Fenster in die Büroräume der Einrichtung zu gelangen. Die für sie betretbaren Büros werden nun gründlich nach sich lohnender Beute durchsucht. Anschließend verlassen die Täter die Kindertagesstätte in unbekannte Richtung.

Die Ermittler haben den Tatort aufgenommen und hoffen darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Einbruch geben können. Insbesondere da die Kindertagesstätte in einem dicht bewohnten Gebiet liegt, hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben.

Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell