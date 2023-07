Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hausbesitzer vertreibt Einbrecher

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Runstedter Straße

25.07.2023, 11.00 Uhr

Mit der Anwesenheit des Hausbesitzers hatten zwei Einbrecher wohl nicht gerechnet. Die beiden in dunklem Leder gekleideten Ganoven versuchten am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus in der Runstedter Straße einzubrechen. Gegen 11.00 Uhr hörte der im Keller befindliche Hausbesitzer laute Geräusche im Erdgeschoss seines Wohnhauses. Als er nach oben ging sah er zwei in dunklem Leder gekleidete männliche Personen, die sich an seiner Terrassentür zu schaffen machten.

Der Hausbesitzer machte sich bemerkbar, worauf sich die Ganoven sichtlich erschraken, ihre Beine in die Hand nahmen und in Richtung Glockenbergstraße davonliefen.

Die beiden Unbekannten waren etwa 20 Jahre alt, 175cm - 180 cm groß und trugen eine dunkle Bekleidung aus Leder

Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer die beiden Personen bemerkt haben. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell