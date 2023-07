POL-WOB: Von der Fahrbahn abgekommen - 36 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Runstedter Straße 25.07.2023, 11.00 Uhr Mit der Anwesenheit des Hausbesitzers hatten zwei Einbrecher wohl nicht gerechnet. Die beiden in dunklem Leder gekleideten Ganoven versuchten am Dienstagvormittag in ein Wohnhaus in der Runstedter Straße einzubrechen. Gegen 11.00 Uhr hörte der im Keller befindliche Hausbesitzer laute Geräusche im Erdgeschoss seines Wohnhauses. Als er nach oben ging ...

