LPI-NDH: Mit Blumenkübel kollidiert

Harztor - Niedersachswerfen (ots) - Eine 35-jährige Frau befuhr gestern Abend um 18.30 Uhr mit ihrem Mitsubishi die Hohensteiner Straße in Fahrtrichtung Ilfeld. Der 27-jährige Fahrer eines Renault befuhr selbige Straße in gleiche Fahrtrichtung. Am Ortseingang fährt der Mann mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf das Fahrzeug der 35-Jährigen auf. Er ...

