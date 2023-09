Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Sitzbank in Varel - Zeugenaufruf

Varel (ots)

Am 27.09.2023 gegen 07:30 Uhr wurde in der Neuen Straße in Varel ein Diebstahl einer Sitzbank verübt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie eine männliche Person vor einem örtlichen Geschäft eine Eisenkette durchschnitt und anschließend die damit befestigte Sitzbank entwendete.

Die umgehend alarmierten Polizeibeamten trafen am Tatort ein, konnten jedoch die flüchtige männliche Person nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden unverzüglich aufgenommen, und die Polizei Varel bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell