Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Gullideckel herausgehoben und Blumenkübel umgeworfen auf dem Gotthilf-Hagen-Platz

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am 23. September 2023, gegen 05:38 Uhr, erreichte die Polizei Wilhelmshaven eine Meldung, die darauf aufmerksam machte, dass auf dem Gotthilf-Hagen-Platz in Wilhelmshaven diverse Gullideckel herausgehoben und Blumenkübel umgeworfen worden waren.

Die eingesetzten Beamten trafen unverzüglich am Ort des Geschehens ein und stellten fest, dass insgesamt sieben Gullideckel aus ihren Schächten entfernt und neben diesen platziert worden waren. Besonders betroffen waren die Deckel, die sich in der Mitte des Platzes befanden.

Die Herausnahme der Gullideckel stellt aufgrund der Lichtverhältnisse und ihrer Position eine potenzielle Gefahr für den Straßenverkehr dar, insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer. Daher wird in diesem Fall von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ausgegangen. Die eingesetzten Beamten brachten die Deckel umgehend wieder in ihre ursprüngliche Position, um die Sicherheit im Bereich des Gotthilf-Hagen-Platzes wiederherzustellen. Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identifizierung der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell