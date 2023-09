Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben

Jena/Weimar (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher-mobil-leben" unter dem Motto "Rücksicht im Blick" führte die Landespolizeiinspektion Jena in den Nachmittagsstunden des 26.09.2023 Kontrollaktionen in Jena und Weimar durch. Hintergrund ist immer wieder zu beobachtendes rücksichtsloses Verhalten verschiedenster Verkehrsteilnehmer und -arten im innenstädtischen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr. Diese polizeilichen Beobachtungen werden nicht zuletzt durch eine Vielzahl von Bürgerbeschwerden gestützt. Der Fokus hierbei lag nicht auf der Durchsetzung repressiver Maßnahmen, sondern vielmehr darauf mit den Verkehrsteilnehmern, insbesondere bei beobachteten konfliktträchtigen Situationen, ins Gespräch zu kommen und die Belange der unterschiedlichen Verkehrsarten gemeinsam zu erläutern, um somit gegenseitiges Verständnis und daraus resultierende anhaltende Rücksichtnahme in das Bewusstsein zu rücken. Im Resultat der Maßnahmen ist festzustellen, dass die Mehrheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer tatsächlich am Ende der Gespräche zumindest einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Situationen hatte. In Einzelfällen erfolgten repressive Maßnahmen bei schwerwiegenderen Verstößen und uneinsichtigen Bürgern. Seitens der Polizei ergeht der Appell an alle Verkehrsteilnehmer, ob Erwachsene, Menschen mit Beeinträchtigungen, ältere Mitbürger, Kinder und egal, ob fußläufig, mit dem Fahrrad, E-Scooter, E-Bike oder sonstigem Fahrzeug unterwegs: Bitte denkt an eure Mitmenschen, zeigt Verständnis und nehmt Rücksicht. Der Straßenverkehr funktioniert letztendlich wie ein Getriebe. Es gibt nicht nur ein Zahnrad (MEINS), es gibt viele Zahnräder und alle müssen ineinandergreifen. Passen die Zahnräder nicht zusammen, knirscht es und Späne fallen - Ärger und Frustration entstehen. Im schlimmsten Fall brechen Zähne oder die Zahnräder komplett und es kommt zu Verkehrsunfällen, bei denen Sachwerte beschädigt oder gar die Gesundheit verletzt wird. Es sollte immer die Devise lauten: Rücksicht kommt an.

