LPI-J: Kennzeichentafeln entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Trotz, dass ein 56-Jähriger sein Grundstück samt Haus in Waltersdorf veräußert hatte, kann er nicht loslassen. Stets kehrt er zurück und betritt widerrechtlich das Grundstück. So auch am Montagabend. Dies stellte der neue Eigentümer fest. Trotz mehrfacher Aufforderung, verließ der Mann das Grundstück nicht. So mussten Beamten hinzugerufen werden, welche nunmehr eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch fertigten. Rückfragen bitte an: ...

