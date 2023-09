Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Radfahrer schwer verletzt

Varel (ots)

Am Mittwoch, den 28. September 2023, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel. Der Vorfall involvierte einen Pkw und einen Radfahrer und fand an der Kreuzung mit der Hans-Schütte-Straße statt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der Pkw-Fahrer, von der Gertrud-Barthel-Straße nach rechts auf die Hans-Schütte-Straße in Richtung B437 abzubiegen. Leider übersah er dabei den Radfahrer, der von der B437 kam und die Hans-Schütte-Straße befuhr. Dies führte zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern.

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerwiegende Verletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal an die Wichtigkeit der erhöhten Vorsicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr erinnern, insbesondere beim Abbiegen und beim Zusammentreffen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer.

