Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 29.09.2023 bis 01.10.2023

Wilhelmshaven (ots)

Körperverletzungen

Am Samstagabend kam es gegen 19.50 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in Fedderwardergroden. Im Rahmen von schon länger andauernden Nachbarschaftsstreitigkeiten trat ein 43 jähriger Mann dem 58 jährigen weiblichen Opfer mit dem beschuhten Fuß gegen den Oberschenkel. Beim Eintreffen der Polizei war der Täter allerdings bereits geflüchtet.

Etwas später, gegen 23.00 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung in der Neuender Reihe. Der 51 jährige Täter schlug dem Opfer aus bislang ungeklärter Ursache mit der Faust ins Gesicht. Das 38 jährige Opfer erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde.

Einbruchsdiebstähle

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.35 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ebkeriege einzubrechen. Da der Geschädigte die Tat über seine Videoanlage beobachtet, konnte er die Täter in die Flucht schlagen. Diese entkamen daraufhin in eine unbekannte Richtung.

Von Donnerstag, ca. 17.00 Uhr, bis Samstag, ca. 08.15 Uhr, wurde in der Jadeallee ein Getränkekühlwagen aufgebrochen. Anschließend entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Getränkekisten. Der Schaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung/Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 17.00 und 08.00 Uhr, wurden von einem Pkw in der Werftstraße sämtlichen Autoreifen zerstochen und beide Außenspiel abgebrochen und entwendet. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor.

Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend, gegen 20.55 Uhr, wurde ein 23 jähriger Pkw-Führer in Fedderwardergroden kontrolliert. Ein Test am Alcomaten ergab, dass er mindestens 0,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Eine weitere Überprüfung ergab dann, dass er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Am Samstagabend konnte um 19.20 Uhr ein 21 jähriger Motorrollerfahrer im Stadtteil Bant kontrolliert werden. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille. Des Weiteren stand er offensichtlich auch unter dem Einfluss von Cannabis und den Motorroller hatte er kurz zuvor entwendet.

Am Samstag, ca. 21.40 Uhr, wurde ein 30 jähriger Pkw-Fahrer in der Werftstraße kontrolliert. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille auf. Neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ihm für den Samstagabend auch erst einmal die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23.45 Uhr konnte dann noch ein Pkw-Führer in der Gökerstraße kontrolliert werden. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 auf. Sein Führerschein wurde gleich vor Ort einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell