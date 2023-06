POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall K40 - Presseerstmeldung

Linz/Rhein (ots) - Am 03.06.2023 gegen 08:10 Uhr wurde eine verirrte Gänsefamilie in Linz/Rhein auf der Asbacher Straße gemeldet. Diese würden planlos umherwatscheln und wirkten desorientiert. Kurz darauf schlüpften das Jungtier dann durch einen Zaun auf den Friedhof, wobei sich die Elterntiere im Zaun verfingen. Daher wurde eine Streifenwagenbesatzung zur Tierrettung entsandt. Möglichweise hatte eine der Gänse in ...

