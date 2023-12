Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Geschäftsgebäude gesucht - Unbekannte stehlen Bargeld und Tresor

Hagen-Kabel (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstagabend (09.12.2023) und Sonntagmittag brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Firma in Boele ein. Ein 58-jähriger Mitarbeiter des Betriebes in der Kabeler Straße hatte die Räumlichkeiten am Samstag, gegen 18.00 Uhr, verlassen und am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, den Einbruch festgestellt. Die Täter hebelten ein Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang. In den Büros öffneten sie diverse Schränke und brachen innenliegende Türen auf. Der 58-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass die Einbrecher Bargeld und einen Tresor stahlen. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen noch am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

