Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 7.9.23 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 7:08 Uhr hatte ein Anrufer eine starke Rauchentwicklung an der Loher Straße gemeldet. Vor Ort stellte die Hauptwache lediglich betriebsbedingte Rauchentwicklungen eines Industriebetriebes mit Gießerei fest. Die zusätzlich alarmierten Kräfte der Löschgruppe Voerde und des Löschzuges Milspe/Altenvoerde brauchten nicht tätig werden. Um 7:36 Uhr war der Einsatz beendet. Die Besatzung der Drehleiter wurde um 10:28 Uhr nach Gevelsberg zu einem überörtlichen Einsatz alarmiert. Hier hatte ein Heimrauchmelder alarmiert. Die Drehleiter musste nicht tätig werden und beendete den Einsatz um 10:28 Uhr. Um 18:39 Uhr ging es überörtlich nach Schwelm zur Brandmeldeanlage des Helios Klinikums. Da Die Feuerwehr Schwelm zu dem Zeitpunkt noch an zwei anderen Einsatzstellen gebunden war unterstützte die Feuerwehr Ennepetal mit der Hauptwache und dem Löschzug Milspe/Altenvoerde die Schwelmer Kollegen. Vor Ort stellte sich schnell heraus das ein Toaster die Ursache war. Die Räume wurden gelüftet und im Anschluss die Anlage an die Feuerwehr Schwelm übergeben. Einsatzende war hier um 19:11 Uhr

