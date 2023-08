Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gestohlene Motorräder durch Höxteraner Polizei aufgefunden

Warburg (ots)

Erfolgreich konnten die Ermittler der Höxteraner Kriminalpolizei eine Durchsuchung nach einem vorausgegangenen Einbruch abschließen. Dieser ereignete sich bereits am frühen Donnerstagmorgen, 13.07.2023, in einem Willebadessener Motorradfachhandel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5561223). Hierbei wurden zwei neuwertige Motocrossmaschinen geklaut.

Am Mittwochmittag, 26.07.2023, gegen 12:50 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung des Brakeler Bezirksdienstposten eines der geklauten Motorräder auf dem Parkplatz eines Brakeler Supermarktes an der Warburger Straße auffinden. Nachdem dieses sichergestellt wurde, schlossen sich umfangreiche Ermittlungen der Höxteraner Kriminalpolizei an. Durch diese wurden die Ermittler auf eine Halle an der Warburger Kleebrede aufmerksam, für welche sie einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss durch das zuständige Amtsgericht erwirkten. Im Rahmen der dort am Donnerstagnachmittag, 27.07.2023, durchgeführten Durchsuchung konnte die zweite geklaute Motocrossmaschine aufgefunden und sichergestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch dauern an. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell