FW-EN: Heimrauchmelder, auslaufende Betriebsmittel und Tragehilfe

Ennepetal (ots)

Am Montag den 4.09.23 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:09 Uhr zu einem Heimrauchmelder in die Hagener Straße alarmiert. Vor Ort stellte der Einsatzführungsdienst und die Hauptwache schnell fest das Kochdämpfe der Auslöser war. Die alarmierten Einsatzkräfte der Löschgruppen Voerde und Oberbauer mussten nicht mehr ausrücken. Der Einsatz endete um 17:37 Uhr. Durch einen Defekt an einer Spritleitung hatte ein PKW Benzin um 18:09 Uhr im Bereich der Voerder Ecke Friedrichstraße verloren. Hier wurde durch die Hauptwache Bindemittel auf die Fahrbahn ausgebracht und wieder aufgenommen. Parallel wurde der Löschzug Milspe-Altenvoerde auch unter dem Stichwort auslaufende Betriebsmittel in die Friedrichstraße Ecke An der Kehr alarmiert. Da es sich dabei um die gleiche Einsatzstelle handelte brauchten die Einsatzkräfte nicht ausrücken. Hier endete um 18:38 Uhr der Einsatz. Am Dienstag morgen musste durch die Hauptwache um 4:25 Uhr der Rettungsdienst im Falkenweg unterstützt werden. Aufgrund der Erkrankungsmusters und den baulichen Gegebenheiten wurde hier Tragehilfe geleistet.

