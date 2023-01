Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 21.01.2023, hier: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der BAB 1, AS Cloppenburg

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der BAB 1 in Höhe der AS Cloppenburg

Am Samstag, den 21.01.2023, um 05:23 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 1 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betritt ein 50-jähriger Mann (aus Oldenburg) zu Fuß den Hauptfahrstreifen der BAB 1 in Richtung Osnabrück. Hier wird er von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der Fußgänger verstirbt vor Ort an seinen Verletzungen. Die 30-jährige Fahrerin (aus Bad Oldesloe) des Pkw und ihr Beifahrer erleiden einen Schock, bleiben aber ansonsten unverletzt. Bei dem Zusammenstoß wird der am Unfall beteiligte Pkw stark beschädigt (geschätzte Schadenshöhe: 10.000 Euro).

Zur Aufnahme des Sachverhaltes wird die BAB 1 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell