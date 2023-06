Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsatzstichwort Wasserschaden

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Schermbeck wurde am am Dienstagabend gegen 23:35 Uhr mit dem Stichwort "TH2 -Wasserschaden" in die Straße "Landwehr" alarmiert. An der Einsatzstelle trat aufgrund einer beschädigten Wasserleitung Wasser an mehreren Stellen aus der Fahrbahn aus. Der Schutz des unmittelbar angrenzende Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte sichergestellt und angesammeltes Wasser abgepumpt. Parallel wurde durch die Feuerwehr der betroffene Straßenabschnitt halbseitig abgesperrt. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Wasserbetreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 01:25 Uhr.

