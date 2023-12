Polizei Hagen

POL-HA: Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh überreicht Geschenke an Evangelische Jugendhilfe

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auch die diesjährige "Wunschbaumaktion" der Hagener Polizei war erneut ein voller Erfolg. Der mit 45 Geschenken voll beladene Streifenwagen sorgte bereits bei der Fahrt auf den Hof der Evangelischen Jugendhilfe in Hohenlimburg für strahlende Kinderaugen. Einige Wochen zuvor durften die Kinder ihre Wunschzettel an die Polizei Hagen verschicken. Hier wurden sie, wie im vergangenen Jahr, am Christbaum des Präsidiums aufgehängt. Innerhalb weniger Stunden sammelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei die selbstgebastelten Karten ein und erfüllten die Wünsche der Kinder. Die Geschenke überreichte Ursula Tomahogh am Montag, 11.12.2023, im Beisein der Pressestelle der Hagener Polizei an die Evangelische Jugendhilfe. Dabei hatten die Kleinen auch die Gelegenheit, einen Streifenwagen zu erkunden und sogar den Außenlautsprecher zu benutzen. Die Geschenke dürfen von den Kindern klassisch an Heiligabend ausgepackt werden. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell