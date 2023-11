Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Betrug - Senior reagiert richtig bei falschem Polizeianruf

Kirchlengern (ots)

(um) Gestern, um 09:00 Uhr, erhielt ein 88-Jähriger aus Kirchlengern einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Zunächst sagte der Anrufer nur, dass es einen Autounfall mit der Tochter des Rentners gegeben habe. Wenig später meldete sich angeblich jemand von der Staatsanwaltschaft, die den Fall nun bearbeite. Der Anrufer klang seriös und bot an die Tochter gegen Zahlung eines Geldbetrages in Höhe von fast 30.000.- Euro wieder in Freiheit zu entlassen. Meist bleibt es nicht bei diesen Forderungen in derlei Betrugsfällen. Die skrupellosen Betrüger in den Callcentern spotten sogar über ihre älteren Opfer. In diesem Fall reagierte der Senior richtig, in dem er freundlich sagte: Ich glaube, hier handelt es sich doch um Betrug. Der Enkeltrickbetrüger legte daraufhin sofort auf. In dem Fall blieb es beim Versuch. In diesem Zusammenhang rät die Kriminalpolizei: Sprechen Sie in der Familie über diese Maschen von falschen Anrufern. Legen sie zudem Regeln fest, wie ältere Menschen in der Familie regieren dürfen. Einfach freundlich auflegen. In wichtigen Fällen geht die echte Polizei einfühlsam und bürgerorientiert vor. Von schlauen Gesprächsführungen mit Betrügern rät die Polizei dringend ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite der Polizei im Internet unter polizeiberatung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell