POL-HF: Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Am Mittwoch (1.11.) stellte ein 50-jähriger Mann aus Osnabrück gegen 10.45 Uhr das Fehlen seines Trekkingrades fest. Das Rad der Marke KTM hatte er auf einem Fahrradträger an seinem Pkw befestigt. Dieser stand auf einem Grundstück an der Griesenbruchstraße. Augenscheinlich mittels hoher Gewalteinwirkung rissen der oder die unbekannten Täter das rund 3000 Euro teure Trekkingrad aus der Befestigung und flüchteten. Dabei entstand auch ein Sachschaden an dem Fahrradträger von rund 500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 23.00 Uhr und Mittwochvormittag. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

