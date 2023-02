Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alleinunfall am Flugplatz

Speyer (ots)

Am 22.02.2023 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem PKW die Industriestraße am Flugplatz in Fahrtrichtung Stockholmer Straße. In der Linkskurve vor der Einmündung zur Joachim-Becher-Straße kam der 68-jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts in den Grünsteifen ab und überfuhr dort u.a. ein Verkehrsschild. Der Mann versuchte noch gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auch hier überfuhr er ein weiteres Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum Stehen. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus und es entstand ein Totalschaden von ca. 50.000 Euro. Aufgrund ausgelaufenem Öl wurden die Feuerwehr, das Umweltamt der Stadt Speyer und Baubetriebshof angefordert. Der PKW-Fahrer verletzt sich in Folge des Unfalles leicht am rechten Handgelenk. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes lehnte der Fahrer ab.

