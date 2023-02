Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geringer Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht

Neuhofen (ots)

Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuhofen wurde am Mittwochmittag in der Carl-Reiß-Straße dabei beobachtet, wie dieser beim Ausparken einen ebenfalls geparkten Pkw beschädigte. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der 85-jährige als Unfallverursacher festgestellt werden. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.400 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell