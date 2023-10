Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto - Unbekannter entwendet Pedelec - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(jd) Die Kriminalpolizei Herford bittet um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannten Mannes. Am Montag, den 3.4. dieses Jahres betrat der Unbekannte am Abend den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Eschstraße und verließ das Grundstück zunächst wieder. Rund zwei Stunden später, gegen 21.40 Uhr ging er erneut in den Hinterhof und trat zielstrebig an einen Fahrradschuppen heran. Nur wenige Minuten später verließ er das Grundstück dann erneut - mit einem Pedelec, das einer 44-jährigen Bünderin gehört und das sie in dem verschlossenen Fahrradschuppen untergestellt hatte. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, hat braune Haare sowie eine Teilglatze und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jacke, Jeans und braune Sneaker mit weißer Sohle. Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld kann nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto aus einer Überwachungskamera erfolgen. Wer kennt den Mann auf dem Foto und kann Angaben zu dieser Person machen? Das Bild zur Fahndung befinden sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/118399 Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

