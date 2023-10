Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bushaltestellen an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gleich drei Mal ereigneten sich am Wochenende in Herford Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. An der Engerstraße schlugen Unbekannte zwei der drei rückwärtigen Scheiben einer Bushaltestelle ein, sodass hier ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden ist. Gemeldet wurde die Beschädigung gegen 19.00 Uhr am Sonntag (29.10.) von einem aufmerksamen Zeugen. An der Schwarzenmoorstraße gingen der oder die unbekannten Täter eine Bushaltestelle am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 15.45 Uhr an. Auch hier wurden Scheiben eingeschlagen, sodass ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden ist. Am Sattlerweg entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro, da hier an einer Bushaltestelle die rechte Seitenwand sowie drei rückwärtige Glasscheiben eingeschlagen worden waren. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag (28.10.) zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr. In allen drei Fällen bittet die Polizei Herford mögliche Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

