Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Fahrrad von Parkplatz entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 47-jähriger Herforder erstattete am Samstag (28.10.) Anzeige, da sein Fahrrad der Marke Serious entwendet wurde. Das Rad wurde am Mittwoch auf einem Parkplatz an der Goebenstraße abgestellt und mittels eines Zahlenschlosses gesichert. Als der Mann das Rad dann am Samstag gegen 15.00 Uhr holen wollte, stellte er fest, dass es nicht mehr vor Ort war. An dem Fahrradständer, an dem das 400 Euro teure Rad gesichert war, war nur noch ein Teil des Schlosses zu finden. Die Polizei Herford bittet daher Zeugen, die zwischen Mittwoch und Samstag etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

