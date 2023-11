Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Hochwertiger PickUP von Autohaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(um) Ein auffälliger Dodge RAM 1500 war das Beutegut eines besonderen Kraftwagendiebstahls, den der Besitzer eines Autohauses an der Geroldstraße in Muckum anzeigte. Vermutlich in der Dunkelheit am Mittwoch (01.11.), in den Abendstunden zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter den hochpreisigen schwarzen auffälligen PickUp. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 75.000.-Euro und stand geparkt auf der Verkaufsfläche des Autohauses. Aufgefallen war der Diebstahl, weil am Morgen eine Parklücke leer war. Im Rahmen der Ermittlungen wird geprüft, inwiefern vorhandene Videoaufzeichnungen herangezogen werden können. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen bzw. Personen an bzw. in der Nähe des Autohauses geben? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell