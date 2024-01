Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizisten mit richtigem Riecher

Augsburg (ots)

Oberhausen - Bei einer Verkehrskontrolle am Freitag (29.12.2023) hatten Polizeibeamte nicht nur den richtigen Riecher, sondern stellten gleich mehrere Straftaten fest. Beim Fahrer und dessen Fahrzeug war vieles nicht in Ordnung. Gegen 23.00 Uhr hielten Polizisten in der Tauscherstraße ein Auto zu einer Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten drogentypisch auffälliges Verhalten beim 22-jährigen Fahrer fest. Außerdem roch es im Auto nach Marihuana. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer offenbar zuvor Marihuana konsumiert hatte und sich anschließend hinter das Steuer setzte. Außerdem fanden die Beamten mehrere kleinere Mengen Marihuana im Fahrzeug. Einen Führerschein konnte der 22-Jährige nicht vorzeigen. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besaß. Auch mit dem Auto des 22-Jährigen stimmte einiges nicht. Es war weder für den Straßenverkehr zugelassen, noch lag die vorgeschriebene Versicherung vor. Die Kennzeichen des Autos waren aufwändig gefälscht. Um festzustellen, wie stark der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, musste er anschließend eine Blutprobe abgeben. Die Kennzeichen sowie der Autoschlüssel wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Hinzu kommen wegen der fehlenden Fahrzeugzulassung noch einige weitere Anzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell