POL-RT: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Reutlingen (ots) - Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Nürtinger Straße in die B 297 ereignet hat. Eine 39-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Nürtinger Straße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die B 297 einbiegen. An der sonst durch eine Ampel geregelten Einmündung, welche ...

mehr