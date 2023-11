Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drei Verletzte bei Unfall auf Esslinger Vogelsangbrücke

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Erhebliche Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der Vogelsangbrücke

Drei Verletzte und insgesamt etwa 23.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines ungewöhnlichen Unfalls auf der Esslinger Vogelsangbrücke am Donnerstag. Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 17.20 Uhr die Brücke Richtung Pliensauvorstadt, wobei sich aus bislang unbekannter Ursache ein Teil seines Anhängers löste und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte der Anhänger mit der Mercedes C-Klasse eines 63-Jährigen, dessen 81-jährige Beifahrerin dadurch mittelschwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mercedes wurde auf einen VW Golf geschoben, dessen 38-jähriger Fahrer unverletzt blieb. Das weiterrollende Anhängerteil touchierte noch einen Audi A1, wobei sich die 51-jährige Fahrerin leicht verletzte und vom Rettungsdienst ebenfalls in eine Klinik gebracht werden musste. Des Weiteren wurde noch ein Peugeot in den Unfall verwickelt. Dessen 29 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen für die vier beteiligten Pkws und den Anhänger kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften für die Bergungsarbeiten vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und einem Notarzt an der Unfallstelle. Weiterhin war auch der Bauhof zur Behebung von durch den Unfall an Verkehrszeichen entstandenen Schäden im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

