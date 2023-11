Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnungen und Kindergarten

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Erheblicher Rückstau nach Verkehrsunfall auf B 312

Zu einem erheblichen Rückstau im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 312 geführt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 23 Jahre alter Mann mit einem Seat gegen 6.40 Uhr auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach der Überleitung auf den einspurigen Bereich fuhr er auf den BMW eines 31-Jährigen auf, der im Stop-and-go-Verkehr bis zum Stillstand abgebremst hatte. Im weiteren Verlauf krachte noch ein nachfolgender 65-Jähriger mit seinem Nissan ins Heck des unfallbedingt stehenden Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan nach links auf eine Sperrfläche abgewiesen, auf der er quer zum Stehen kam. Der 65-Jährige und sein 63 Jahre alter Beifahrer erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 13.000 Euro summieren. Der Seat sowie der Nissan waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war eine beidseitige Sperrung der B 312 erforderlich. Dies führte zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Gegen 8.10 Uhr war die Unfallaufnahme abgeschlossen. (mr)

Plochingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In der Richard-Wagner-Straße in Plochingen hat im Laufe des Mittwochs ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 18.45 Uhr gelangte der Täter gewaltsam offenbar über die zuvor aufgehebelte Terrassentür ins Innere eines dortigen Wohnhauses und durchsuchte es nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Deizisau (ES): Unfälle auf der B 10

Ein Gesamtschaden in Höhe von über 30.000 Euro ist bei zwei Auffahrunfällen am Mittwochmorgen auf der B 10 bei Deizisau entstanden. Kurz vor 6.30 Uhr stockte der Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart, worauf zwei Pkw-Lenkerinnen ihre Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Einer nachfolgenden, 20 Jahre alten VW-Lenkerin reichte es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und sie schob mit ihrem T-Roc den Ford Fiesta einer 31 Jahre alten Frau auf die Mercedes-Benz A-Klasse einer 50-Jährigen. Durch die Kollision zogen sich die beiden 31 und 50 Jahre alten Frauen leichte Verletzungen zu. Der Ford Fiesta musste abgeschleppt werden. Im Rückstau krachte kurz darauf eine 22-jährige BMW-Lenkerin in den VW Passat eines 59 Jahre alten Mannes. Während der Unfallaufnahme gab es im morgendlichen Berufsverkehr einen kilometerlangen Rückstau. (ms)

Esslingen (ES): In zwei Wohnungen eingebrochen

In zwei Wohnhäuser in Sulzgries und Rüdern ist am Mittwoch eingebrochen worden. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 17.45 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter zunächst mit einem Stein ein Fenster eines Gebäudes im Sulzgrieser Gerstenweg ein. In der Folge wurde ein weiteres Fenster aufgehebelt. Ob der Einbrecher das Haus betreten hatte, muss noch ermittelt werden. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Gegen 18.20 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hinterer Holzweg im Ortsteil Rüdern eingebrochen. Zeugen wurden durch verdächtige Geräusche auf einen Einbrecher in der Erdgeschosswohnung des Hauses aufmerksam und verständigten die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten vor Ort konnte der Täter, vermutlich ohne Beute, unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster ins Innere gelangt war. Von dem Einbrecher liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 180 cm groß, hellhäutig und hat kurze, braune Haare. Der schlanke Mann trug zur Tatzeit eine Bluejeans sowie ein dunkles Oberteil. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Rollerfahrer übersehen

Ein Motorrollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Gegen 14 Uhr war ein 44 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Jahnstraße unterwegs und wollte nach links auf die Parkplätze der Sportanlagen abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Motorrollerfahrer im Alter von 67 Jahren, worauf es zur Kollision kam. Der 67-Jährige wurde über die Motorhaube des Wagens abgeworfen und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Er musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den Sachschaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt schätzungsweise 7.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Mössingen (TÜ): Alkoholisiert aufgefahren

Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B 27 abgeben. Der 37-Jährige war gegen 18.20 Uhr mit einem BMW bei Bad Sebastiansweiler in Richtung Tübingen unterwegs und fuhr auf den VW eines 47-Jährigen auf. Da ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von rund 0,8 Promille ergab, musste der Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Der Gesamtschaden an den Pkw dürfte sich auf schätzungsweise 25.000 Euro belaufen. Der BMW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Haigerloch (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Unachtsamkeit und ein Fahrfehler sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls mit beträchtlichem Sachschaden, der sich am Mittwochabend in der Owinger Straße zugetragen hat. Ein 42-jähriger Ford-Lenker befuhr die Bundesstraße gegen 20.14 Uhr in Richtung Haigerloch und geriet auf Höhe einer Tankstelle auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er in den Renault eines 73 Jahre alten Mannes, welcher auf der Linksabbiegerspur Richtung eines Discounters stand. Verletzt wurde bei der Kollision ersten Erkenntnissen nach niemand. Die beiden Autos waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (kd)

Rosenfeld (ZAK): Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, den eine 62-Jährige am Mittwochabend in der Höfstraße in Heiligenzimmern verursacht hat. Die Frau befuhr gegen 23.10 Uhr mit ihrem VW Golf die Höfstraße in Richtung Gruol. Auf Höhe der Bruckstraße schlief sie vermutlich ein und kam mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei krachte sie im Anschluss mit der rechten Fahrzeugfront so stark gegen einen Laternenmast, dass sich das Heck ihres Autos um 90 Grad drehte und die Laterne abknickte. Die Frau und ihr 63 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an dem Golf wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. (kd)

Winterlingen (ZAK): In Kindergarten eingebrochen

Offensichtlich auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Kindergarten im Steigleweg eingebrochen ist. Zwischen 19 Uhr und 6.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem brach er weitere Türen auf. Auch verschlossene Schränke und Schubladen öffnete der Kriminelle teils mit brachialer Gewalt. Da in dem Kindergarten weder Bargeld noch sonst etwas von Wert aufbewahrt wird, dürfte der Täter derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein, wobei er allerdings einen beträchtlichen Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro hinterließ. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

